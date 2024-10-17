Fuente: Bit Rebels

Problemas del envejecimiento: Un estudio de hace 80 años ha demostrado que la comunidad nos ayuda a vivir más tiempo y a ser más felices

Cuando los científicos empezaron a seguir la salud de 268 estudiantes de segundo curso de Harvard en 1938, durante la Gran Depresión, esperaban que el estudio longitudinal revelara pistas sobre una vida sana y feliz.

Obtuvieron más de lo que esperaban.

Tras seguir a los Crimson supervivientes durante casi 80 años como parte del Estudio de Harvard sobre el Desarrollo Adulto, uno de los estudios más largos del mundo sobre la vida adulta, los investigadores han recopilado una gran cantidad de datos sobre su salud física y mental.

De la cohorte original de Harvard reclutada como parte del Estudio Grant, sólo 19 siguen vivos, todos ellos en torno a los 90 años. Entre los reclutas originales estaban el futuro presidente John F. Kennedy y el editor del Washington Post Ben Bradlee. (No se incluyó a mujeres en el estudio original porque la universidad seguía siendo exclusivamente masculina).

Además, con el tiempo los científicos ampliaron su investigación para incluir a los descendientes de los hombres, que ahora son 1.300 y tienen entre 50 y 60 años, para averiguar cómo afectan las primeras experiencias vitales a la salud y el envejecimiento con el paso del tiempo. Algunos de los participantes se convirtieron en empresarios, médicos y abogados de éxito; otros se volvieron esquizofrénicos o alcohólicos, pero no inevitablemente.

En las décadas intermedias, los grupos de control se han ampliado. En los años 70, el estudio Glueck incluyó a 456 residentes de los barrios pobres de Boston, 40 de los cuales siguen vivos. Hace más de una década, los investigadores empezaron a incluir a las esposas en los estudios Grant y Glueck.

A lo largo de los años, los investigadores han estudiado las trayectorias de salud de los participantes y sus vidas en general, incluidos sus triunfos y fracasos profesionales y matrimoniales, y los resultados han arrojado lecciones sorprendentes, no sólo para los investigadores.

«El sorprendente hallazgo es que nuestras relaciones y lo felices que somos en nuestras relaciones influyen poderosamente en nuestra salud», afirma Robert Waldinger, investigador principal del estudio, psiquiatra del Hospital General de Massachusetts y profesor de psiquiatría de la Facultad de Medicina de Harvard. «Cuidar de tu cuerpo es importante, pero cuidar de tus relaciones es también una forma de autocuidado. Creo que esa es la revelación».

Las relaciones íntimas, más que el dinero o la fama, son lo que mantiene feliz a la gente a lo largo de su vida, según el estudio. Estos vínculos protegen a las personas de la infelicidad de la vida, ayudan a retrasar el deterioro mental y físico, y predicen mejor una vida larga y feliz que la clase social, el cociente intelectual o incluso los genes. Esta conclusión es válida tanto para los hombres de Harvard como para los participantes del centro de la ciudad.

Los investigadores también han descubierto que la satisfacción conyugal tiene un efecto protector sobre la salud mental de las personas. Un estudio descubrió que las personas de 80 años que tenían matrimonios felices afirmaban que su estado de ánimo no se resentía ni siquiera en los días en que tenían más dolor físico. Los que tenían matrimonios infelices sentían más dolor emocional y físico.

Los que tenían relaciones cálidas vivían más tiempo y eran más felices, dijo Waldinger, y los solitarios solían morir antes. «La soledad mata», dijo. «Es tan poderosa como el tabaquismo o el alcoholismo».

Según el estudio, los que vivían más tiempo y gozaban de buena salud evitaban fumar y consumir alcohol en exceso. Los investigadores también descubrieron que los que tenían un fuerte apoyo social experimentaban menos deterioro mental a medida que envejecían.

En parte de un estudio reciente, los investigadores descubrieron que las mujeres que se sentían seguras con sus parejas estaban menos deprimidas y eran más felices en sus relaciones dos años y medio después, y también tenían una mejor función de la memoria que las que tenían conflictos conyugales frecuentes.

«Las buenas relaciones no sólo protegen nuestro cuerpo, sino también nuestro cerebro», dijo Waldinger en su charla TED (ver a continuación). «Y esas buenas relaciones no tienen por qué ser fluidas todo el tiempo. Algunas de nuestras parejas octogenarias podían discutir día sí y día también, pero mientras sintieran que realmente podían contar el uno con el otro cuando las cosas se ponían difíciles, esas discusiones no pasaban factura a su memoria.»

Los investigadores afirman que, dado que el envejecimiento empieza con el nacimiento, las personas deberían empezar a cuidarse en todas las etapas de la vida.

«El envejecimiento es un proceso continuo», afirma Waldinger. «Se puede ver cómo las trayectorias de salud de las personas empiezan a diferir a los 30 años, así que si te cuidas bien al principio de la vida, puedes ponerte en un mejor rumbo para envejecer. El mejor consejo que puedo darte es «cuida de tu cuerpo como si fueras a necesitarlo durante 100 años», porque puede que lo necesites.

El estudio, al igual que el resto de sus temas originales, ha tenido una larga vida, en la que han intervenido cuatro directores cuyos mandatos reflejaban sus intereses médicos y las opiniones de la época.

Bajo el mandato del primer director, Clark Heath, de 1938 a 1954, el estudio reflejó la opinión dominante de la época sobre la genética y el determinismo biológico. Los primeros investigadores creían que la constitución física, la capacidad intelectual y los rasgos de personalidad determinaban el desarrollo adulto. Tomaron medidas antropométricas detalladas de cráneos, cejas y lunares, escribieron notas minuciosas sobre el funcionamiento de los órganos principales, examinaron la actividad cerebral mediante electroencefalogramas e incluso analizaron la letra de los hombres.

Ahora, los investigadores extraen sangre de los hombres para realizar pruebas de ADN y los introducen en escáneres de resonancia magnética para examinar órganos y tejidos de sus cuerpos, procedimientos que habrían sonado a ciencia ficción en 1938. En este sentido, el propio estudio es una historia de los cambios que trae consigo la vida.



Las personas que estaban más satisfechas en sus relaciones a los 50 años eran las más sanas a los 80 años.

El psiquiatra George Vaillant, que se incorporó al equipo como investigador en 1966, dirigió el estudio desde 1972 hasta 2004. Formado como psicoanalista, Vaillant hizo hincapié en el papel de las relaciones y se dio cuenta de que eran cruciales para que las personas vivieran una vida larga y agradable.

En un libro titulado Envejecer bien, Vaillant escribió que seis factores predecían un envejecimiento saludable para los hombres de Harvard: actividad física, ausencia de abuso de alcohol y tabaco, mecanismos maduros para afrontar los altibajos de la vida, un peso saludable y un matrimonio estable. Para los hombres del centro de la ciudad, la educación era un factor adicional. «Cuanta más educación recibían los hombres del centro de la ciudad», escribió Vaillant, “más probabilidades había de que dejaran de fumar, comieran con sensatez y bebieran alcohol con moderación”.

La investigación de Vaillant puso de relieve el papel de estos factores protectores en el envejecimiento saludable. Cuantos más factores tuvieran los sujetos, más posibilidades tendrían de vivir más tiempo y más felices.

El estudio demostró que el papel de la genética y de los antepasados longevos era menos importante para determinar la longevidad que el nivel de satisfacción con las relaciones en la mediana edad, que ahora se reconoce como un buen predictor del envejecimiento saludable. La investigación también desacreditó la idea de que la personalidad de las personas está «grabada en piedra» a los 30 años y no puede cambiarse.

«Aquellos que a los 20 o 25 años eran claramente un desastre, resultaron ser unos octogenarios maravillosos», afirmó. «Por otra parte, el alcoholismo y la depresión mayor pueden llevar a personas que empezaron la vida como estrellas y dejarlas como restos de un tren al final de sus vidas».

Como cuarto director del estudio, Waldinger ha ampliado la investigación a las esposas e hijos de los hombres originales. Ésta es la segunda generación del estudio, y espera ampliarlo a la tercera y cuarta generaciones. «Probablemente nunca se reproducirá», dijo sobre la larga investigación, y añadió que aún queda mucho por aprender.

Intentan ver cómo se enfrenta la gente al estrés, si sus cuerpos están en una especie de modo crónico de “lucha o huida”. Quieren averiguar cómo es que una infancia difícil se prolonga durante décadas para descomponer el cuerpo en la mediana edad y más adelante.

