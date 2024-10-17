Cultura y Estilo

Cultura y Estilo

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Salvador Lorca 📚
Salvador Lorca 📚
Oct 17, 2024

Cuando se inició el mayor estudio de Harvard sobre los problemas del envejecimiento, los genes y la comunidad, nadie se preocupaba por la empatía o el apego. Pero la clave de un envejecimiento sano, según el estudio, son las relaciones, las relaciones, las relaciones.

Ver comentario completo
Responder
Compartir
Avatar de Salvador Lorca 📚
Salvador Lorca 📚
Oct 17, 2024

Harvard: La soledad mata. Es tan poderosa como el tabaquismo o el alcoholismo, según el mayor y más largo estudio hasta la fecha, este.

Ver comentario completo
Responder
Compartir
4 comentarios más...

Sin posts

Por supuesto, sigue adelante.

© 2025 Salvador Lorca · Publisher PrivacyPublisher Terms
Substack · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura