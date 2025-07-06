Cultura y Estilo

Avatar de María Alcaraz · Vagalume
María Alcaraz · Vagalume
2d

Hola, qué tal? gracias por este texto. Me apetece comentar algunos aspectos. Decís "personas que no se han casado, que están solas" o textualmente "¿Están en pareja sin haberse casado? Es posible. Pero algunas personas han estado solas toda su vida.". Bueno a ver, no casarse o no tener pareja es estar soltero/a, no estar solo/a (creo que hay que nombrar a las cosas correctamente). Otra cosa es estar sólo / a en la vida que se puede estar por muchos motivos y con muchos condicionantes. Yo por ejemplo, considero "estar sola" a no tener familia de raíz. Mis padres murieron y con mi único hermano, no tengo relación. Cuando he estado enferma (sin tener pareja), son mis amigos los que vienen a ayudarme - acompañarme. Eso es para mí, estar sola. Y es por eso (también por mi tipología de relación de pareja actual - elegida completamente) por lo que estoy pensando cada vez más en mi jubilación o momento en el que no pueda vivir sola (ahora tengo 46 años y soy autónoma, momento para pensarlo). Estoy totalmente de acuerdo en lo de que hay que elegir "amigos que sean mejores que yo" y con esto me refiero en todos los aspectos de la vida - mejores o como mínimo, diferentes para así aportarnos algo mutuamente y siempre, crecer aunque resulte también un reto. Personalmente, desde que me encanta mi vida, me apasiona estar en mi soledad elegida. Y es por eso, porque valoro muchísimo más mi tiempo es que me cuesta más hacer amigos de adulta. Porque no me vale cualquiera, no me conformo con lo primero que pase y si empleo tiempo con alguien es porque me aporta mucho y eso, escasea. Y por último, creo firmemente que con cierta edad, está sobrevalorado tener cientos de amigos. Nos estresa no poder atender tanto mundo social, nos resta energía y tampoco aporta tanto, imposible. Yo no quedo en grupos grandes, no me gusta, me angustio. Prefiero grupos reducidos (máximo 5 personas) para así estar presente y muy pendiente de la conversación sin saturación. ¡Gracias! Feliz día.

Sonia Romero
3d

Leer esta maravillosa publicación y los comentarios me hace darme cuenta de que quizás no todos seamos tan raros y solitarios como solemos creer.

¿Acaso la forma en que el mundo está configurado y funciona nos impide formar o mantener estas conexiones y encontrar a nuestros compañeros raros? Quizás, pero puedo decir con seguridad que quien hizo el comentario del artículo era una mujer sabia. Comprendía claramente la estacionalidad de la vida: algo que solo estoy empezando a comprender en los últimos años, después de la época más difícil y de aislamiento de mis padres.

Las maravillosas reflexiones sobre la búsqueda de conexión y la superación del miedo a escribir también me impactaron profundamente, y me parecen muy fortuitas ahora que (¡por fin!) quiero abandonar mi procrastinación.

