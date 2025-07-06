¿Cómo Hacer Amigos cuando Somos Adultos?

Tengo amigos cuyos matrimonios se rompieron hace mucho tiempo. Desde entonces, viven solos. Yo he estado divorciada y viuda. Son situaciones muy diferentes, pero el resultado es el mismo. Estás solo en la salud y en la enfermedad, cuando se rompe una tubería o hay que pagar los impuestos, en Navidad, en tu cumpleaños y en el Día de la Marmota. También tengo amigos y familiares que nunca se han casado. No todo el mundo lo hace, por todo tipo de razones. Algunos empezaron siendo monjas o sacerdotes, pero luego decidieron que preferían la vida secular. Algunos nunca quisieron formar pareja. Otros nunca encontraron a esa persona especial, o la encontraron, pero no estaba disponible. Quizás han estado esperando toda su vida, pero simplemente no ha sucedido. Un estudio del Pew Research Center de 2021 reveló que el 25 % de los estadounidenses de 40 años nunca se había casado, frente al 6 % en 1980. Estudios posteriores mostraron que uno de cada cuatro de esos solteros de 40 años se casó antes de los 60, pero eso significa que los otros tres de cada cuatro siguen solteros. ¿Están en pareja sin haberse casado? Es posible. Pero algunas personas han estado solas toda su vida. - Sue Fagalde Lick (¿Cómo acabamos tan solos?)

Nota: Señala María Alcaraz, con razón, que “no casarse o no tener pareja es estar soltero/a, no estar solo/a”. Y que una persona puede estar casado y, al mismo tiempo, sentirse solo/a.

En otro artículo publicábamos:

Uno tras otro, mis amigos mayores están dejando sus hogares para irse a residencias de ancianos o a habitaciones en las casas de sus hijos. La mayoría solo se va cuando su salud o su dinero se agotan. El resto nos aferramos con ambas manos, divididos entre deshacernos de las cosas para prepararnos y conservarlo todo hasta el último momento.

Se trata de este excelente ensayo:

Las amistades son esenciales para nuestro bienestar. Investigadores de Harvard llevan desde 1939 realizando una serie de estudios longitudinales (aún en curso) para comprender los factores que determinan el bienestar y la salud física general a lo largo de la vida, y han descubierto que las relaciones cercanas y profundas están estrechamente relacionadas con la felicidad. Las relaciones parecen influir más en el bienestar de las personas que el dinero, la fama, la clase social, los genes o el coeficiente intelectual. Según Pew Research, la mayoría de los americanos (53 %) tienen entre 1 y 4 amigos íntimos.

Creo que tener amistades diversas también es beneficioso: tener amigos con diferentes orígenes, intereses, fortalezas y perspectivas.

Sobre todo ello hay mitos y consejos o “trucos”. Describiré un par de ellos, y daré paso a lo más importante, una reflexión vulnerable sobre la amistad, sobre hacer nuevos amigos en la madurez.

«Ahora no entenderás lo que quiero decir, pero algún día lo harás: el único secreto de la amistad, creo, es encontrar personas que sean mejores que tú, no más inteligentes ni más guays, sino más amables, más generosas y más indulgentes, y luego apreciarlas por lo que pueden enseñarte, intentar escucharlas cuando te dicen algo sobre ti mismo, sin importar lo malo o bueno que sea, y confiar en ellas, que es lo más difícil de todo. Pero también lo mejor». ― Hanya Yanagihara, Una vida pequeña

Un par de Consejos

Por supuesto, hay muchos más, pero he seleccionado los siguientes:

Estad dispuestos a correr el riesgo

No quería que esta entrada tratara sobre dónde encontrar nuevos amigos, porque probablemente ya lo sabéis (o podéis consultarlo en Google).

Me interesa más lo que no se puede encontrar en Google: las buenas razones por las que no enviamos la invitación, por qué nos resistimos a decirle a otra persona que estamos abiertos a hacer nuevos amigos, por qué anhelamos la compañía de mujeres, pero no hacemos nada para crear las condiciones para que esto sea posible.

Casi siempre está relacionado con el riesgo de salir herido, de ser juzgado o rechazado de plano. ¿Quizás es peor que te ignoren después de la primera cita?

No creo que haya forma de evitar estos riesgos. A veces, simplemente hay que estar dispuesto a hacerlo (aunque resulte aterrador). A mí me ayuda recordar que la sensación de tener cinco conejitos en el estómago también es una señal de que estoy viva.

Y estar completamente libre de nerviosismo, ansiedad o incomodidad me parece que no es realista en la mayoría de los casos.

Lo más importante es no permitirte caer en la espiral negativa si las cosas no salen tan bien como esperabas. Esto no refleja tu valía ni lo adorable que eres. Casi siempre es porque no sois compatibles.

Confía en tus sensaciones

Esa misma chispa de compatibilidad se aplica a los amigos potenciales, y creo que sabemos si las sensaciones no son buenas con un nuevo amigo.

A veces, hay un desajuste entre cómo quieres que sean y cómo son en realidad, y otras veces, cómo son en línea no es igual que en persona. A veces, tendrás la sensación de que, aunque son geniales, no son tu tipo de gente. A veces, simplemente les gusta mucho el CrossFit.

A veces, tenemos que estar abiertos a la posibilidad de que sea algo nuestro lo que está saliendo a la superficie.

He aprendido que dejarnos conocer requiere cierta seguridad emocional, un grado de curiosidad, reciprocidad, ternura y calidez. Y, en realidad, solo un número muy reducido y bastante limitado de personas pueden darnos eso, nos lo dan (y quizá deberían hacerlo).

¿Qué me pasa? Una reflexión vulnerable sobre la amistad

Sobre los retos y las alegrías de hacer nuevos amigos en la madurez

Por: Rosa López

Cuando mis hijos eran muy pequeños, leí un artículo sobre la amistad femenina, que hablaba con entusiasmo sobre la bendición única que suponen los pequeños círculos de mejores amigas, y entrevistaba a varias madres que decían que solo habían conseguido superar aquellos primeros años gracias a los mensajes de Whatsapp que se enviaban por la noche con «las chicas». Recuerdo que me pregunté qué me pasaba, que allí estaba yo, a punto de cumplir los cuarenta, sin pertenecer a ningún grupo de Whatsapp ni tener un grupo de amigas íntimas al que llamar mío. Más tarde, ese mismo día, mi hija menor se acercó a mí, me agarró del brazo, me miró con sus grandes ojos inocentes y me pidió: «Mamá, ¿tienes amigas?».

La amistad de mis sueños de juventud: «Conversación», del impresionista italiano Federico Zandomeneghi.

Nos habíamos mudado a mi ciudad natal cuando ella tenía unas semanas. Solo conocía a un par de personas y estaba agotada por la doble exigencia de criar a niños pequeños y montar un negocio. Mi madre vivía a la vuelta de la esquina y se encargaba de todas las clases para niños pequeños mientras yo trabajaba en mi segundo libro. Tenía amigos, pero la mayoría eran personas que había conocido en mis viajes y en las diferentes etapas de mi vida en el extranjero, y vivían a cientos, si no a miles, de kilómetros de distancia. Incluso aquí, en el Reino Unido, mi marido y yo hemos sido nómadas, mudándonos de casa cada tres años aproximadamente desde que nos conocimos. Es una costumbre extraña que tenemos, que está muy bien para variar, pero no tanto para crear vínculos o permanecer en la vida de aquellos de los que nos alejamos.

La pregunta de mi hija me dolió, no tanto por mi falta de amigos en la zona —ya me había acostumbrado a ello—, sino más bien porque me preocupaba el ejemplo que le estaba dando. Era una ermitaña obsesionada con el trabajo y ella lo veía. Me preguntaba si siempre sería así, si había llegado a una edad en la que ya había conocido a todos mis amigos potenciales y no había sabido aprovechar bien la oportunidad. A veces me entristecía, pero la mayoría de las veces no tenía tiempo para pensar en ello.

Poco después nos mudamos (¡otra vez!) a Devon, cerca del mar, donde la comunidad es muy unida, la gente tiene más tiempo para los demás y yo me encuentro en una etapa de mi vida ligeramente diferente. Sigo siendo lenta a la hora de hacer amigos, pero estoy agradecida por cada uno de los que han entrado en mi vida en los últimos años. También me han sorprendido las profundas conexiones que se han forjado a través del mundo de la escritura, y me encantaría volver atrás y decirle a mi yo más joven y dubitativo que no tiene que preocuparse, que pronto llegarán personas muy especiales con los brazos llenos de libros y alegría.

Compartiré lo que mi madre me dijo en sus últimos días, cuando le pedí consejo sobre la amistad. Lo recuerdo porque lo anoté. Ella dijo:

“Tenemos diferentes amigos para diferentes etapas de la vida, y diferentes tipos de amistades en cada una de ellas. Las buenas amistades requieren esfuerzo. Hay que mantenerlas. Ir a tomar un café. Llamar por teléfono. Pasar tiempo juntos. Hay momentos en la vida en los que no tienes tanto tiempo como te gustaría. Si puedes sacar tiempo, estupendo, pero si no puedes, no te preocupes demasiado. Simplemente haz lo mejor que puedas. Si solo tú estás haciendo el esfuerzo, está bien dejar que la amistad se acabe. Llegarán más amigos. Y ahora mismo estás en una etapa de tu vida en la que estás muy ocupada. Quiero que tengas tantos amigos maravillosos como quieras, pero también quiero que sepas que cuando los niños sean mayores y tengas más tiempo, aparecerán otras personas y te alegrarás de tenerlas. No hay prisa.”

Qué razón tenía.

Nota: Las buenas amistades requieren esfuerzo, y es algo que los jóvenes deben saber. Sobre esto, véase: ¿Por qué mentimos a los jóvenes sobre el esfuerzo? El trabajo duro no es el impuesto que pagas por vivir, es la matrícula para una vida que valga la pena.

Nota: Agradecemos a Rosa López su colaboración en este artículo.

