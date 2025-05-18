Cultura y Estilo

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Discusión sobre este post

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Eva Guijarro
May 23, 2025

Que la línea entre mujeres y niñas se esté difuminando no es beneficioso para unas ni para otras, solo para unos.

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Roberto
May 18, 2025

WOW, qué lectura. Estuve a punto de no hacer clic en éste porque no me gusta mucho la cultura pop ni teorizar sobre famosos... pero esto era mucho más que eso.

En última instancia, la autora extrapola la percepción global y las complejidades de la «blancura femenina» a través de siglos de historia y espacio geográfico. Creo que capta un trasfondo de nuestra sociedad del que muchos de nosotros no hablamos (quizá porque ignoramos la misoginia profundamente arraigada asociada a algo que parece tan inocente).

Me encanta la música de Sabrina, pero esto alteró por completo mi comprensión de cómo se presenta a sí misma de forma holística, y cómo está influyendo inevitablemente no sólo en la generación más joven de chicas y chicos, sino también en las mujeres y hombres adultos que consumen su contenido.

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Por supuesto, sigue adelante.

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