Tu Favorita Vende una Fantasía Pedófila

Por: Jade Hurley

Te voy a permitir que leas el título de este ensayo, respires hondo y luego te unas a mí en el discurso. (1)

Defensores acérrimos de las estrellas del pop blancas y rubias: Podéis hacerlo.

Permíteme que empiece por aquí: Soy una fan incondicional de la música pop, especialmente de la escrita por mujeres. Me describiría como una consumidora ocasional-fan de Sabrina Carpenter. Mi verano transcurrió con el constante telón de fondo de «Me Espresso». Una amiga y yo cantábamos a gritos la letra de «Por favor, por favor, por favor» a nuestros novios en medio de mi bar de mala muerte de posgrado. «Pluma» es imprescindible en mi lista de reproducción junto a la piscina. Tras el lanzamiento comercial de su último álbum, Short n' Sweet, Sabrina -¿puedollamarla Sabrina?- y los artistas de su clase están marcando el comienzo de un renacimiento del pop femenino de la Generación Z: un renacimiento repleto de temas de niñez, ostentación y mucho, mucho anhelo.

Si tenemos en cuenta que acabamos de celebrar el «Año de la Chica» en 2023, el disco de Sabrina, con su canto burbujeante, encaja perfectamente en esta cultura. Si el flujo constante de ensayos Substack casi idénticos sobre la feminidad -escritos, por supuesto, por veinteañeras- indica algo más importante sobre las consumidoras, es que estamos, bueno, retrocediendo.

Según mis análisis más generosos, los años de encierro y el trauma colectivo de la pandemia del COVID-19 han hecho que las mujeres de mi edad estemos recuperando nuestra preciosa juventud. Necesitamos el espíritu mimoso de Barbie (2023) en nuestros cines, el consuelo tangible de los Ángeles Sonny en nuestros diminutos bolsos y el objetivo final abstracto de un buen enamoramiento para mantenernos a flote. Queremos una adolescencia, otra vez: Short n' Sweet ofrece un viaje a corto plazo de vuelta a esa mentalidad.

Desde el título hasta las notas finales, Short n' Sweet no se toma a sí misma demasiado en serio. Sabrina hace del disco su mundo: Reinventa la gramática, juega con insinuaciones y dobles sentidos, e insinúa pretendientes superestrellas que la esperan. A falta de una palabra mejor, el álbum es ardiente: se supone que es la pista perfecta de TikTok para las It Girls del verano (o quizá ahora se llamen «Brats»).

Quinn Moreland lo articuló mejor para Pitchfork:

“En un panorama pop plagado últimamente de autoseriedad y de una fastidiosa obsesión por la autenticidad, Short n ' Sweet es una refrescante copa de escapismo” (2).

En mi opinión, Short n' Sweet es un álbum suave para chicas, un retorno post-pandémico a la música sencilla sobre chicos, no sobre chicos que abusan, no sobre chicos que manipulan, violan y mienten, sino sobre chicos que son intrínsecamente estúpidos. Suplica a Barry Keoghan que se comporte en el mismo tono que todos hemos utilizado para un novio de mierda, o para un perro. Se da por sentado que no saben cómo comportarse-apenas están adiestrados-y las chicas podemos reírnos mientras enseñamos a actuar a hombres adultos. Short n' Sweet tiene una política que termina en «las chicas mandan, los chicos babean»; este sencillo mensaje y la experta producción pop han mantenido el álbum en el nº 1 de Billboard durante dos semanas seguidas.

Aquí es donde Sabrina y mi política divergen.

Como ya he escrito anteriormente, considero que el personaje de la «chica blanda» -sobre todo cuando lo llevan mujeres blancas- es un primer paso en el camino de la alt-right sólo para chicas. Las creadoras de este término, mujeres nigerianas de la Generación Z, tenían en mente objetivos anticoloniales y de descanso radical cuando crearon el personaje de Internet de la «chica blanda». Después, las estadounidenses blancas readaptaron rápidamente la tendencia para alinearla con la Pastoral Cristiana: hacer las tareas del hogar, brazos de Pilates, ya conoces el resto. La tendencia blanca hacia la tradwifería -que, sí, aseguró la elección de un demagogo- sustituyó la verdadera intención del movimiento nigeriano por los roles de género puritanos. (3) De nuevo.

Las «chicas blandas» blancas estadounidenses me dan que pensar. Para un grupo demográfico de mujeres que, históricamente, no han criado a sus propios hijos, no han realizado la mayor parte del trabajo doméstico y han sido mantenidas al margen de la esfera pública, es lógico que se enfrenten al agobio de la vida moderna y feminista con un deseo de retorno. El aburrimiento y las penurias de sus antepasadas se han transformado en una vida de ocio, de pilates de pago, uñas de gel X de almendra e interminables retoques de mechas. Una vida de silencio torturador parece ahora pacífica en contraste con la lucha económica, social, política y emocional de ser una mujer trabajadora en 2024, un doble vínculo por el que las mujeres de clase trabajadora y BIPOC han navegado durante siglos.

Para lograr esta falsa sensación de estabilidad, las mujeres blancas tienen dos opciones: encontrar a un hombre dispuesto a viajar en el tiempo, o hacerlo ellas mismas. Y en las citas modernas, en las que es habitual repartirse las facturas al 50%, es más probable que las «chicas blandas» viajen solas a su propia época más sencilla: La infancia.

Quédate conmigo. El impacto del «Año de la Niña» no podía acabar en los medios de comunicación y la estética:ambos sabemos que. 2023, a la vez que una celebración de la niñez, también trajo consigo el regreso de la heroína-chic, la normalización de los inyectables cosméticos, la moda de la eliminación de la grasa bucal y una obsesión por la belleza de lujo que asoma la cabeza en la Generación Alfa. Estamos intercambiando crema hidratante facial -y en el peor de los casos, los números de nuestra báscula- con auténticas niñas de 14 años. La juventud y la inocencia, especialmente tras la pandemia, proporcionan a las mujeres adultas un estatus social, al tiempo que ponen en peligro a la juventud que emulamos. La línea entre «niña» y «mujer» se está difuminando, y son las mujeres, no las niñas, las que se benefician del intercambio.

De hecho, también es Sabrina.

"Te inmoviliza sobre la alfombra

Hace pinturas con su lengua»

"Muévelo arriba, abajo, izquierda, derecha, oh

Muévelo como Nintendo»

«Ven conmigo, me refiero a la camaradería»

"Y apuesto a que los dos llegaríamos a la misma hora

Y apuesto a que el termostato está puesto a seis-nueve»

"Abrázame y explórame

Estoy tan jodidamente cachonda»

Las letras anteriores son indiscutiblemente adultas: deberían serlo, están interpretadas por una chica de 25 años. Las insinuaciones sexuales y las referencias cómicas al deseo femenino son parte de lo que diferencia a Sabrina de sus compañeras de la escena pop; mientras que a las estrellas de su edad se les ha enseñado a rehuir el contenido explícito, Sabrina hace que hablar de sexo sea divertido.

Desde sus letras en Short n' Sweet hasta sus infames outros «Nonsense», que circularon por TikTok durante su gira 2022-2023 Emails I Can't Send Tour y su etapa como telonera de la gira Eras Tour este año, Sabrina utiliza constantemente el sexo en su lirismo. Aunque estos outros (4) siempre han sido sucios, poco a poco se han vuelto más explícitos:

«Esta multitud me está dando todas las endorfinas/ Desearía que alguien reorganizara mis órganos/ ¡Filadelfia es la ciudad en la que nací!». (Octubre de 2022)

«Tengo una mente sucia pero soy tan pura/ Llámame Dora, su cuerpo exploro/ Fort Lauderdale, ¡estás dando el pistoletazo de salida a toda la gira!». (Marzo de 2023)

«Convierte esa polla en piedra, llámame Medusa/ Para ahogarme con él necesito la maniobra de Heimlich/ Lo siento, no salgo con lollapalooz-ers» (agosto de 2023)

«D-I-C-K se me da bien deletrear/ Sabe tan bien que necesito una segunda ayuda/ ¿No te alegras de que sepa decir Melbourne?» (febrero de 2024)

«Le dije a ese chico que me sentara a cuatro patas/ Le dije a ese chico que fuera más rápido, ahora estoy todo dolorido/ ¡Golpeas un poco diferente aquí, Singapur!». (Marzo de 2024)

«La BBC dijo que debía mantenerlo PG/ La BBC desearía tenerlo en mí/ Hay un doble sentido si profundizas» (mayo de 2024)

Como estudiante de Escritura Creativa, me encantaría tener a esta mujer en mi clase de poesía. Como profesional del marketing, la lenta construcción y el constante retorno de los fans en estos outros son el sueño de cualquier gestor de redes sociales. La crudeza de los outros de «Tonterías», que a menudo son la introducción de Sabrina para los nuevos fans, es marketing musical inteligente. El sexo vende, sobre todo cuando lo subasta una mujer blanca, guapa e ingeniosa. También hay algo que decir sobre una mujer joven que narra explícitamente su propia sexualidad en un escenario público, algo que no estaba al alcance de mujeres como ella hace sólo unas décadas.

Aquí está el problema: mientras su contenido madura, el envoltorio de Sabrina Carpenter retrocede. Su música está hecha para mujeres, pero su marca comunica intencionadamente una versión particular de Girl. Por desgracia, no estoy hablando de una regresión emocional del tipo «Substack-essay-girlhood»; la máquina de Sabrina Carpenter está utilizando una niñez hipersexualizada de los 90 como núcleo estético para una cantante adulta. Y, intencionadamente o no, esta decisión de marca ofrece al público la opción de la fantasía pedófila. Conociendo la cultura estadounidense, en general, la aceptarán.

Ésta es la penúltima foto del último reportaje de Sabrina para W Magazine, (5) un artículo que incluye detalles sobre su carrera en Disney, el proceso de composición de «Espresso» y una sesión de moda muy inspirada en la estética de los años 50 y 60. Llamó la atención la referencia a Lolita ( 1997), sobre todo teniendo en cuenta que la inspiración obvia no se mencionaba en absoluto en el texto. W Magazine y la máquina de Sabrina Carpenter integraron limpiamente la controvertida historia de Nabokov -sobre la obsesión de un hombre adulto por una niña de 12 años- en un artículo sobre el estrellato infantil de una mujer adulta.

Esta referencia es política, y no para ningún análisis sobre la cultura pedófila. Sin hacer referencia a su material de origen ni condenarlo, no pone en tela de juicio la equiparación de una ex estrella infantil de baja estatura con una niña real. De hecho, parece más bien una invitación.

Volvamos a los outros de «Disparates». Los siguientes se interpretaron en la etapa internacional de la Gira Eras de este año. A pesar de la opinión pública sobre la base de fans de Taylor Swift, sólo el 5% de los asistentes a la Gira Eras eran menores de 18 años, lo que significa que Sabrina actuaba sobre todo ante un público de su edad, o mayor. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes:

«Soy mayor pero parezco una niña/ Ven a poner algo grande en mi casita/ ¡México, creo que eres bonita!». (Febrero de 2024)

«Gardens by the Bay, quiero ir allí/ Luego, te llevaré a algún sitio que no tenga pelo/ Singapur eres tan perfecta, ¡no es justo!». (Marzo de 2024)

Te permitiré que lo digieras.

Estos dos outros en particular me dejaron un mal sabor de boca. Sabrina no sólo cae en el tropo de «Pequeña chica sexy» -con un toque de «Nacida ayer sexy»-, sino que se compara explícitamente con una niña prepúber. Parece una niña, tiene el coño pelado y quiere que te la folles. No comparte esto sólo porque sea divertido; para algunos públicos, estas cualidades le otorgan favor y capital.

Hablando de capital, el estatus de chica pop de Sabrina también le concedió una campaña de Skims la pasada primavera, lo que le valió el mismo respaldo Kardashian que Charli XCX, Lana Del Rey, Ice Spice y PinkPantheress.

Según Carolyn Twersky de W Magazine: (6)

«Conseguir una campaña Skims es el equivalente moderno de ganarse una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood».

Aunque esta opinión puede ser un poco exagerada para mi gusto, la campaña Skims de Sabrina la consolidó como uno de los nuevos símbolos sexuales de la cultura. El problema aquí es lo que Sabrina, su equipo y Skims decidieron hacer con esta nueva plataforma. Aunque Skims se ha diversificado desde sus comienzos con los bodys desnudos -ahora ofrece lencería de camuflaje, pijamas de bebé con estampado de corazones e incluso ropa interior masculina-,la campaña de Sabrina se aleja mucho de su modus operandi habitual.

Skims, independientemente de lo que pienses de Kimberly, es una marca creada por mujeres adultas, para mujeres adultas. La ropa moldeadora moderna -hosiery, spandex y leotardos- sigue estando muy influenciada por las mujeres trabajadoras de los años 80 y 90, que se ponían sus shorts ajustados después de un largo día de sexismo en el trabajo y hacían ejercicio con un casete de Jane Fonda. Skims está vendiendo a sus equivalentes modernos: su base de clientes es abrumadoramente Millennial, con un 36,24% del tráfico del sitio web dirigido por personas de 25 a 34 años, seguidas de cerca por las de 35 a 44 años, con un 17,94%.

La elección de Sabrina como musa de primavera de Skims, según la propia Kardashian, se debe a «un factor “It” que realmente resuena en la próxima generación». El público objetivo de esta campaña es la Generación Z, lo que se hace aún más evidente por los detalles coquetos como los babydolls de encaje, los pantalones cortos de inspiración vintage y los detalles de rosetones. Las prendas en sí, aunque tienden a ser más juveniles de lo habitual en Skims, no hacen sonar demasiadas alarmas. Es la puesta en escena donde continúa la fantasía:

"Su campaña, realizada por el fotógrafo Jack Bridgeland, encaja perfectamente en la estética nostálgica y altamente femenina que Carpenter ha cultivado en los últimos años. Me sentí como si volviera a ser una chica joven, jugando en mi habitación«, dice la cantante sobre el decorado cinematográfico...»

La «nostalgia de los noventa» de la que alardea la campaña -utilizando, por supuesto, a un bebé del 99 como musa- se traduce, en cambio, en una infancia particular, de finales de los 90-principios de los 2000. El CD Radio Boombox de PrettyPink, el Walkman de Sony (conectado, por supuesto, a los auriculares de Apple), los carteles de famosos, la novela (aparentemente falsa) que lleva en la mano, cuya portada está sacada directamente de 2004? La escena es más específica que la «nostalgia»: según admite la propia Sabrina, es el dormitorio de una niña.

La yuxtaposición es clave en la moda editorial, y el factor sorpresa, del que Sabrina pretende disfrutar, sólo puede contribuir a una campaña de marketing de famosos. Ver a una mujer pequeña, en el dormitorio de una niña, ataviada con lencería integral evoca todo tipo de puntos de contacto culturales: American Beauty, Crueles intenciones, Las vírgenes suicidas y, sí, Lolita. Las Skims y las máquinas de Sabrina Carpenter nos están vendiendo nuestra propia obsesión por la sexualidad juvenil, y nos dicen que es empoderadora; de hecho, ¡es simplemente «femenina»!

Mira a continuación dos citas de Sabrina sobre su experiencia en los Skims:

«Me encantó la feminidad de todo el creativo».

«Es precioso ver que las mujeres se sienten mujeres, y de una forma que se siente muy femenina sin pedir disculpas, y creo que [las campañas de Lana y Ice Spice] lo hicieron realmente bien».

Permíteme que cuente aquí dos historias personales.

Conozco a una mujer de toda la vida que, en los últimos ocho años, se ha pasado claramente a la extrema derecha. He visto a través de la pantalla de mi teléfono cómo la amante de la moda, francófila y dramática sin complejos a la que admiraba de niña se comprometía en la Fiesta de Navidad de la Casa Blanca de Trump, se convertía en corresponsal de Fox News y oía susurros sobre su abierta transfobia. Se presentó a un amigo mío como «americana de porcelana», y en los años posteriores a la Insurrección del Capitolio, ella y su marido nunca se han perdido una Convención Nacional Republicana. Su biografía de Instagram dice: «Cristiana, esposa, sin disculpas femeninas» . En el último año de mi licenciatura -un periodo de depresión aguda y acné quístico inducido por el estrés- organicé grupos de discusión para investigar mi tesis de licenciatura en Estudios de la Mujer, el Género y la Sexualidad. Mi objetivo era estudiar cómo se sentían las feministas ante la presencia de hombres cis en el movimiento, una tarea hercúlea que requería el apoyo académico casi constante de Bell Hooks. Una cita, compartida por una compañera organizadora del campus en 2019, aún resuena a veces en mi cabeza: "Creo que la masculinidad en estos movimientos puede ser realmente amenazadora. Realmente no apoyo las identidades masculinas dentro del movimiento feminista, porque considero que gran parte del movimiento feminista promueve la feminidad. Si eres alguien que se identifica como masculino y tienes una presentación masculina, no creo que puedas participar realmente en el movimiento si no tienes ese tipo de experiencias. (7)

Estos dos individuos, a día de hoy, se encuentran en extremos opuestos del espectro político. Pero ambas sentían una actitud defensiva inherente hacia la amorfa «feminidad»: se habla de ella como de algo en peligro, en constante riesgo de mancillarse. (Y, sí, ambas son exactamente lo que estás pensando).

Sabrina -además de estas dos mujeres, y muchas otras- rinde culto en el altar de lo divino femenino . Por un lado, esto podría fomentar un espíritu empoderador, nutritivo e intuitivo, que supuestamente existe en todas las mujeres. Pero, siendo más realistas, el tipo de feminidad de la que hablan Sabrina, Kim y Rolling Stone es la que más se parece a ella: está muy cuidada, es rosa chicle y está delgada como una cintura blanca.

La «feminidad» occidental ha sido sinónimo de blancura desde que los colonizadores europeos llegaron a África en el siglo XV. Ignorando deliberadamente la concepción africana del género, la sexualidad y la sociedad, los colonizadores portugueses, franceses, británicos y españoles enviaron a sus países panfletos lascivos que describían historias exageradas de la sexualidad africana.

Según la investigadora Caren M. Holmes, del College of Wooster:

«Antes del viaje británico al Nuevo Mundo, los relatos épicos de los viajeros imperialistas indagaban en la mente de los europeos sobre la naturaleza de los africanos. Se decía que los hombres africanos tenían penes gigantescos y se rumoreaba que las mujeres africanas mantenían relaciones sexuales con simios (McLinktok, 2001). Probablemente, estos cuentos reflejaban los miedos subconscientes y la confusión sexual freudiana de los europeos. Sin embargo, estas historias dramatizadas se interpretaron como hechos reales, e informaron algunas de las primeras percepciones europeas de los pueblos africanos... La percepción de los negros como hipersexualizados e incivilizados allanó el camino para la deshumanización y la explotación sexual impuestas a los hombres y mujeres negros llevados al Nuevo Mundo».(8)

Estos panfletos y relatos, que a menudo contenían dibujos caricaturescos de cuerpos desnudos de mujeres africanas, avivaban tanto el poder como la envidia de las mujeres europeas. Poder en el sentido de que sus cuerpos físicos podían protegerlas: no sólo de la condenación religiosa, sino del trabajo físico de la esclavitud. Ser blanca, vestida, pequeña y relativamente débil garantizaba la seguridad de las mujeres europeas en comparación con sus homólogas africanas. Pero la envidia seguía invadiéndolas: al igual que sus maridos, hermanos, padres y amigos hablaban de la tierra que saqueaban en términos femeninos, ellas reconocían el sentimiento de erotismo que los colonizadores sentían hacia las mujeres africanas que documentaban. Más de Holmes:

«La feminización y sexualización de la narrativa imperialista europea fomentó la explotación sexual de las mujeres negras, que eran percibidas como subproductos del destino manifiesto».

Y este pensamiento de la época colonial persiste hoy en día. Según el Black Future Fund:

«Históricamente, en el imaginario occidental, las mujeres negras han sido bestias de carga masculinizadas, mammys desexualizadas o jezebeles hipersexualizadas. Estos estereotipos aparentemente contradictorios se combinan para negar y pervertir la humanidad de las mujeres negras, y pretenden convertirlas en perpetuas otras cuyo valor reside en su trabajo o en su disponibilidad sexual».(9)

La anti-negritud y la anti-indigenidad dentro de las definiciones occidentales de feminidad no han desaparecido. Aparte de la trans y la homofobia profundamente arraigadas en la cultura estadounidense, gran parte de la conversación actual en torno al deporte femenino ha estado dominada por el esencialismo de género occidental. Pienso en la argelina Imane Khalif, la sudafricana Caster Semenya, las namibias Christine Mboma y Beatrice Masilingi; todas ellas olímpicas del continente africano cuya feminidad fue cuestionada...tras vencer a competidoras blancas.

De hecho, escribí sobre esto hace unos años:

«Aunque los órganos rectores de los deportes de élite esperan que las mujeres negras atraigan espectadores y canalicen dinero hacia el deporte, siguen siendo los descendientes de los mismos colonizadores que veían los cuerpos de las mujeres negras como inherentemente «otros». Tomaron esa mentalidad de miedo y control y corrieron con ella durante generaciones; el daño causado a las mujeres y comunidades negras no es ni mucho menos historia antigua». (10)

Las mujeres de color son masculinizadas por las definiciones blancas de feminidad, que pueden tener consecuencias en una sociedad obsesionada por el género. La «feminidad» es una cuerda floja y engañosa, y puede revocarse con la misma rapidez con que se ofrece.

Puede existir junto al trabajo, claro, siempre que sea doméstico y se haga con una sonrisa. Puede existir junto a la sexualidad, por supuesto, siempre que no sea ni mucha ni poca. Puede existir junto al esfuerzo, claro, siempre que se dedique a tener un aspecto modesto, cuidado e ideal para el consumo masculino. Lo Femenino Occidental, en su esencia, no es amenazador para lo Masculino Occidental: se espera que las mujeres blancas no se enfrenten a nadie, que no se esfuercen y, sí, que sean recatadas. Todo vuelve al control patriarcal: cuanto más joven, pequeña e ingenua seas, más fácil será para los hombres imponerte sus ideales.

Ahora, seamos justos por un momento. La totalidad de los cánones de belleza postcoloniales y del esencialismo de género no puede recaer directamente sobre los hombros de una estrella del pop.

Sabrina es una mujer blanca, relativamente bajita y delgada, con un rostro querúbico. No puede evitar su aspecto, y tanto la estrecha definición de feminidad como los tropos que reproduce son, muy probablemente, subconscientes. Como la mayoría de las mujeres blancas, los ejemplos de feminidad que se le presentan suelen seguir las pautas de lo femenino occidental: Taylor Swift, Brigitte Bardot, Jane Birkin, la joven Dolly Parton, a todas las cuales Sabrina ha citado como inspiraciones. Aunque los hombres inventan el patriarcado, son las mujeres quienes lo perpetúan; ella está heredando estas pautas, no creándolas.

También creo que la estatura de Sabrina añade una capa única a todo esto. Como he mencionado antes, el tamaño de Sabrina se menciona habitualmente -por ella, su equipo, sus entrevistadores y sus seguidores- en su marca principal. De hecho, Short n' Sweet pretende ser una descarada referencia a que sólo mide 1,70 metros. Su pequeñez no hace más que aumentar su atractivo como femenino occidental y avivar la fantasía pedófila que vende su equipo. Pero hay una razón para ello más allá de la adhesión a los cánones de belleza estadounidenses: las chicas blancas y bajitas se ganan el favor de los hombres por su pequeñez.

Más abajo encontrarás una miríada de opiniones en r/AskMen, que responden a por qué los hombres se decantan por las chicas bajitas y diminutas:

Así que se trata de sexo, control y de ver a las mujeres como mascotas: muyguay.

Dejando a un lado el paternalismo y la deshumanización, está claro que estos hombres ven a las mujeres más pequeñas como más preciosas, más delicadas, más -me atrevería a decir- femeninas. Las mujeres más pequeñas y blancas dan a los hombres del siglo XXI una muestra del Masculino Occidental: uno en el que ellos son lo único que se interpone entre su pequeña dama y un mundo grande y horroroso. Es poder lo que buscan, por tanto es poder lo que Sabrina ejerce cuando utiliza su pequeñez para comercializarse.

Complacer a los hombres es estratégico en el patriarcado, y suelo ser capaz de comprender el método de supervivencia de otra mujer. Comprendo por qué Sabrina siente la necesidad de jugar con los impulsos controladores y semipedófilos que experimentan los hombres cuando ven a alguien como ella, especialmente en un entorno que emula a Lolita o Priscilla. En cierto modo, podría considerarse poderoso que ella misma articulara esta conexión y luego se cagara en ella recordándonos que es una mujer adulta, ¡maldita sea! Fuera orejas de ratón: ¡esta estrella infantil ya es mayorcita!

Quizá esa sea la intención de la yuxtaposición de letras hipersexuales con marcadores de niñez prepúber. Reclamar y ampliar la etiqueta de «la chica más cachonda del mundo» puede resultarle realmente estimulante. Eso es justo.

Lo peligroso es el impacto más allá de Sabrina.

¿Qué hace nuestra cultura obsesionada por el sexo con los jóvenes, especialmente con las mujeres jóvenes? Te sugiero que revises tu propia historia, ese primer recuerdo de haber sido sexualizada sin consentimiento ni comprensión. Personalmente, aprendí que «gatita» significaba «coño» demasiado pronto.

A 1 de cada 10 niñas estadounidenses le han llamado «gatita» antes de cumplir 11 años. 1 de cada 6 niñas estadounidenses de primaria y secundaria ha sufrido acoso sexual. Cuatro de cada 5 estadounidenses empiezan a tener relaciones sexuales antes de los 20 años, pero el 70% de las niñas de 13 años o menos declaran haber sido forzadas a tener relaciones sexuales. 1 de cada 9 chicas menores de 18 años sufre abusos o agresiones sexuales, y las chicas de entre 16 y 19 años tienen cuatro veces más probabilidades que la población general de sufrir violencia sexual. Las adolescentes de 13 a 19 años representan el 8% de las que solicitan un aborto en Estados Unidos, mientras que las gravosas leyes que exigen la notificación a los padres impiden a muchas jóvenes acceder a los abortos que necesitan. La adolescencia actual, aunque objeto de fascinación mediática y romance, es una existencia plagada de peligros.

El mundo digital puede resultar aún más peligroso: 1 de cada 5 preadolescentes declara haber tenido una interacción sexual online con alguien que creía que era un adulto. 1 de cada 7 jóvenes declara haber sido solicitado para mantener relaciones sexuales por Internet. El número de productores de material de abuso sexual infantil sentenciados aumentó un 422% entre 2005 y 2019, y en 2023, la CyberTipline del Centro Nacional de Menores Desaparecidos y Explotados recibió 36,2 millones de denuncias de sospecha de explotación sexual infantil en Internet, que incluían más de 105 millones de imágenes, vídeos y otros archivos. También observaron una explosión de las denuncias de incitación en línea: un aumento de más del 300% entre 2021 y 2023.

No se trata de una tendencia mundial. EE.UU. alberga más contenido de abuso sexual infantil en línea que cualquier otro país del mundo, con un 30% del total mundial de material de abuso sexual infantil en marzo de 2022. Para ser un país construido sobre sensibilidades puritanas, la pedofilia campa a sus anchas en nuestra cultura. No se trata sólo de las películas, los libros, los álbumes y las sesiones de fotos. La fascinación por la sexualidad pre-púber tiene consecuencias tangibles, la mayoría de las cuales perjudican a las niñas que las mujeres adultas, como Sabrina, emulan.

La niñez, según mi lectura, es coacción. La niñez se sienta entre el público, observa cómo el mundo se deleita y adora una idea de ella -ésta es la mejor época de tu vida, tu juventud pasa tan rápido, nunca serás tan joven y hermosa como ahora- y luego sale del teatro a un mundo sin opciones. No puedes tener libre albedrío ni autonomía personal: eres una niña. Lo que dices no puede ser brillante-se dice como una niña. No puedes ir en monopatín, tu equipo de fútbol no tiene financiación para viajar a los Nacionales, el idiota de tu equipo de debate representará a la escuela, a pesar de que tú has hecho la mayor parte del trabajo. Siempre es la frase final al otro lado de la decepción: Eres una chica, eres una chica, eres una chica.

Naturalmente, la promesa de la feminidad está idealizada para las niñas que crecen bajo el patriarcado, al igual que el recuerdo de la feminidad lo está para las mujeres trabajadoras. Los personajes adultos de «Girlboss», «It Girl» o «Brat» invitan a una reverencia de la que nunca goza la verdadera niñez; crecer es la oportunidad de que te tomen en serio, de que te escuchen, de que te consideren algo más que una niña. La prisa contemporánea de las jóvenes por crecer no se debe a que la Generación Alfa sea más madura; es una huida. Es una esperanza: Cuanto antes nos convirtamos en mujeres, más humanas seremos.

Por desgracia, en un país con una educación sexual pésima y una base de puritanismo, las chicas ven la hipersexualidad como un billete de ida a la feminidad. Los expertos han observado, junto con el aumento exponencial de las solicitudes de pornografía infantil en línea, que el 78% de todas las páginas web consultadas durante 2022 contenían imágenes «autogeneradas». Lo más frecuente es que sean niñas de entre 11 y 13 años las que autoproduzcan contenido sexual, normalmente como resultado de la preparación y la coacción de un abusador.

Pero con la influencia de TikTok -una plataforma muy conocida por sus tendencias destinadas a demostrar la agudeza sexual- el acceso y la creación de pornografía infantil «blanda» es aún más fácil. Como han señalado usuarios adultos de TikTok, a menudo el niño que produce el contenido no reconoce los peligros potenciales de los adultos en su cuenta. Los recordatorios de que hay que tener cuidado se reciben con acusaciones de misoginia interiorizada o edadismo: "¡Es sólo por diversión! "¡Deja de avergonzarme! «¡Eres tan estrecho de miras!». En su intento de escapar de la niñez, los jóvenes de hoy aceptan amablemente su propia explotación... siempre que venga en un envoltorio feminista.

Es más fácil que las chicas se sexualicen cuando superestrellas como Sabrina, a pesar de tener una década más, interpretan el papel de «nena sexy». Es más fácil ver tu prepubertad como una mercancía sexual cuando Lolita, Priscilla, Angela y las hermanas Lisbon inspiran obsesión y fantasías masculinas. Y de eso va todo esto, ¿no? Como nos dice Margaret Atwood:

“Fantasías masculinas, fantasías masculinas, ¿todo está dirigido por fantasías masculinas? Sobre un pedestal o de rodillas, todo es una fantasía masculina: que eres lo bastante fuerte para aguantar lo que te echen, o demasiado débil para hacer algo al respecto. Incluso fingir que no estás satisfaciendo fantasías masculinas es una fantasía masculina: fingir que no te ven, fingir que tienes vida propia, que puedes lavarte los pies y peinarte inconsciente del vigilante siempre presente que mira por el ojo de la cerradura, que mira por el ojo de la cerradura de tu propia cabeza, aunque no sea por ningún otro sitio. Eres una mujer con un hombre dentro que observa a una mujer. Eres tu propio voyeur.” (11)

Si queremos hablar de capital, invertir en fantasía masculina producirá el mejor rendimiento posible. Con una base de fans actual de 94,9 millones de personas -en su mayoría mujeres-, el super-estrellato de Sabrina no hace más que aumentar, al igual que su influencia y su plusvalía. El uso que ella y su equipo hacen de la fantasía pedófila en la marca principal de Sabrina-aunque, por desgracia, es una decisión empresarial inteligente-tendrá ramificaciones en la auto-imaginación de sus fans... y más allá.

Su marca está atrapada en el ouroboros de la sexualidad feminista. Equilibrar los deseos de uno mismo, de los hipotéticos fans, de las relaciones reales, de los estrategas empresariales y de la industria musical en general es un Kobiyashi Maru; no puedes ganar, simplemente te comen. Aunque es probable que pronto veamos cómo Sabrina se hace «mujer», al igual que sus compañeras Chappell Roan y Charli XCX, me pregunto si su proximidad a Girl la mantendrá más segura. Más valiosa para todos nosotros.

Me pregunto si ése es el objetivo.

1- Gran parte de la teorización comenzó con mi querida amiga Emily, cuyo dedicado visionado y reflexiones sobre los outros de «Tonterías» de Sabrina inspiraron este artículo. ¡Te quiero, Emily! Nadie es más generadora que tú.

2- Quinn Moreland, «Corto y dulce: Sabrina Carpenter» (Pitchfork, 2024)

3- Muchas gracias a Ijeoma Umebinyuo, cuya obra Una breve historia de la epistemología de la chica blanda y sus comentarios aportaron mucho a esta conversación.

4- Genius Lists, «List of Sabrina Carpenter “Nonsense” Outros» (Genius, 2024)

5- Lynn Hirschberg, «Sabrina Carpenter sabe que te tiene enganchado» (W, 2024)

6- Carolyn Twersky, «Sabrina Carpenter quiere sorprenderte» (W, 2024)

7- Jade Hurley, «Los hombres en el movimiento feminista: How College-Aged Activists Approach Cis-Men's Antiviolence Involvement» (Universidad George Washington, 2019)

8- Caren M. Holmes, «Las raíces coloniales de la fetichización racial de las mujeres negras» (Black & Gold, 2016)

9- Black Future Fund, «Ain't I a Woman?: Blackness and Expansive Notions of Femininity» (Black Future Fund, 2024)

10- Awo Eni y Jade Hurley, «El COI violó los derechos reproductivos de las atletas olímpicas... y no quería que lo supieras» (National Women's Law Center, 2021)

11- Margaret Atwood, La novia ladrona (1993)

Sobre Jade Hurley y su Newsletter

Jade trabajó en medios de comunicación y campañas digitales para organizaciones políticas feministas. Su experiencia particular se centra en los ámbitos del feminismo inter-seccional, la atención a la salud reproductiva y sexual, el marketing y las mujeres en la música. Pero le gusta utilizar su boletín Jade Fax también para explorar cualquier cosa que le llame la atención.

Nota: Agradecemos a Jade Hurley su colaboración en la traducción y difusión de este artículo, cuyo original es el siguiente:

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