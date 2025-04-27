Estilo

Salvador Lorca 📚 ⭕️
Salvador Lorca 📚 ⭕️
Mar 23

Puede interesar: Uno de los muchos efectos de la pandemia de COVID-19 en la vida social de los estadounidenses fue que permitió que introvertidos y extrovertidos se entendieran mejor. En tiempos ordinarios, los introvertidos estadounidenses son como gatos que viven en Dogland: menospreciados, incómodos y ligeramente fuera de lugar», escribió Arthur C. Brooks en 2021. «Un efecto secundario de apagar el mundo fue convertirlo en Gatolandia, al menos durante un tiempo. Eso dio a los introvertidos la oportunidad de enseñorearse de su comodidad solitaria sobre el resto de nosotros, por una vez».

Cada introvertido tiene su propio apetito de socialización, y los extrovertidos siguen necesitando tiempo a solas para recargarse. Mucha gente también se encuentra en algún punto intermedio, simplemente intentando navegar por el negocio de ser humano. En última instancia, Brooks sostiene que si los introvertidos y los extrovertidos pueden aprender unos de otros, ambos saldrán beneficiados. Comprender estos dos tipos de personalidades puede ayudarnos a entender mejor cómo se forma la personalidad y cómo cambia. Este texto explora lo que las etiquetas introvertido/extrovertido pueden decirnos realmente sobre las personas, y lo que no pueden explicar.

Rommel Portal
Rommel Portal
Nov 7, 2024

Cito: "a quienes debemos muchas de las grandes contribuciones a la sociedad. También que infravaloramos enormemente a los introvertidos y muestra lo mucho que perdemos con ello."

Sin ellos me arriesgo a decir, que muchas de las cosas de las que disfrutamos, no existirían...

1 respuesta de Salvador Lorca 📚 ⭕️
