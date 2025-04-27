Silencio: El poder de los introvertidos en un mundo ruidoso

Al menos un tercio de las personas que conocemos son introvertidas. Son los que prefieren escuchar a hablar; los que innovan y crean pero no les gusta la autopromoción; los que prefieren trabajar solos a trabajar en equipo.

Cambio de Personalidad: Las Diferencias entre Introvertidos y Extrovertidos

La oposición entre caracteres extrovertidos e introvertidos se debe a C. G. Jung (en “Sobre los conflictos del alma infantil”, 1910, y sobre todo en “Types psychologiques”, 1920; véase más adelante), que quiso conciliar las posiciones de Freud con las de Adler. Con Adler», escribió Jung en 1928, “se hace hincapié en un sujeto que se hace seguro y que busca la supremacía en relación con cualquier objeto; con Freud, por el contrario, se hace hincapié totalmente en los objetos que, según sus propiedades definidas, son favorables o contrarios a los deseos del sujeto”.

▷ El poder de los introvertidos El líder de ventas y ediciones, “Silencio: El poder de los introvertidos en un mundo que no puede dejar de hablar”, de Susan Cain, inició la llamada “Revolución Silenciosa”, y da pie a parte del título de este artículo. En este libro, su autora sostiene que es a los introvertidos -Rosa Parks, Chopin, Dr. Seuss, Steve Wozniak- a quienes debemos muchas de las grandes contribuciones a la sociedad. También que infravaloramos enormemente a los introvertidos y muestra lo mucho que perdemos con ello. Traza el auge del Ideal Extrovertido a lo largo del siglo XX y explora hasta qué punto ha llegado a impregnar nuestra cultura. Asimismo, nos presenta a personas introvertidas de éxito: desde un orador ingenioso y frenético que se recarga en soledad después de sus charlas, hasta un vendedor que bate récords y aprovecha en silencio el poder de las preguntas. Eel libro trata de cambiar permanentemente, afirma, cómo vemos a los introvertidos y, lo que es igualmente importante, cómo se ven ellos mismos.

La extraversión se concibe así como la condición en la que el objeto tiene un valor superior al del sujeto, y la introversión como aquella en la que el sujeto tiene un nivel de valor superior al del objeto. Se trata, pues, de dos polos de la relación de la persona, hacia los que cada uno tiende más o menos, y, en consecuencia, de dos tipos de carácter.

Se trata de un tipo de adaptación de la humanidad a la naturaleza: la extraversión es un ataque, dirigido a aumentar la fecundidad del objeto, que va acompañado de una menor defensa del individuo; la introversión es una defensa del sujeto, correlativa a una disminución de la fecundidad del objeto.

Esta oposición entre extraversión e introversión también puede entenderse como el sustrato sobre el que se desarrollan las funciones psíquicas (sensación, pensamiento, sentimiento, intuición), y el ser humano perfectamente equilibrado combina armoniosamente ambos mecanismos.

El extravertido está vuelto hacia el objeto y el mundo; es «objetivo», expansivo, intuitivo, espontáneo, observador; su percepción es pura, no perturbada por la afectividad. Se adhiere a su entorno, está dotado de una excelente capacidad de adaptación social, tiene buenas habilidades interpersonales, le gusta la novedad y es sensible a las modas; al límite, puede perderse en el objeto. Instintivos, obedecen sin saberlo al inconsciente colectivo .

Los introvertidos se centran en su propia subjetividad, ignorando el mundo y a los demás; anteponen su vida interior y colocan el velo de su interioridad entre ellos y su percepción del objeto.

Es tímido y desafiante en su primer movimiento, lo que le lleva a frenar su espontaneidad. Es orgulloso, inadaptado, introvertido, místico, soñador y frío.

Jung, sin embargo, no distinguió entre estos dos tipos, que pueden ser representados por Sancho Pança y Don Quijote. Su descripción del introvertido es claramente peyorativa y se refiere a personas en camino hacia la esquizofrenia. Sin embargo, si volvemos a examinar esta tipología (sin duda inspirada en los tipos objetivo y subjetivo de A. Binet), descubrimos su evidente correspondencia con otras terminologías, que contraponen, por ejemplo, extático y emménico (Aristóteles), primario y secundario (O. Gross, luego Heymans y Le Senne), ciclotímicos y esquizotímicos (Kretschmer).

Desde una perspectiva antropológica, sociológica, psicológica y biológica, para comprender mejor las diferencias y similitudes entre extrovertidos e introvertidos, parte de la literatura moderna invita a los «invisibles», los «tímidos», los «salvajes», los «incapaces de...», los «neuróticos», los “estirados” a tomar conciencia de sus puntos fuertes y activos, dado que cuando algo no nos gusta, no tenemos por qué ceder a los deseos de los demás. Generalmente autónomos, leales, profundos e inclinados a reflexionar, los introvertidos son quizá la voz de la sabiduría en nuestro mundo cada vez más alto, cada vez más ruidoso... Hipersensibles a los estímulos externos, los introvertidos en realidad necesitan la soledad para protegerse y recargar las pilas. Sin embargo, su dificultad para entablar relaciones espontáneas perjudica su imagen social, ralentiza su integración en un grupo y descalifica su voz cuando los demás se apresuran a arrogarse su lugar y a expresarse impulsivamente. Sin embargo, esta aparente falta de competencia en las relaciones humanas enmascara una riqueza interior, una cualidad de concentración y análisis, una creatividad fructífera para unas relaciones auténticas y una vida plena.

Freud adoptó el término introversión para designar «el repliegue de la libido hacia objetos imaginarios o fantasías» (1912); se trataría de un estadio intermedio entre la frustración y la represión.

Los partidarios de Jung creen que Freud sólo vio el aspecto narcisista de la introversión y que él, un extrovertido, pasó por alto que la introversión es «la profundización del no-yo psicológico y objetivo por parte de un yo que es consciente de sus limitaciones e incompletud, y que busca orientarse en su mundo interior mediante puntos de referencia, y descubrir aperturas en él» (R. Cahen).

Muy próximos al par extraversión-introversión están los de extraspectante-introspectante (J. Toulemonde) y extratensif-introtensif (H. Rorschach). Por último, en Obstacle et valeur, R. Le Senne contrapone la introversión tanto a la extraversión como a la introspección, como esfuerzo por captar la propia personalidad como existencia.

Tipologías junguianas

C.G. Jung (1921), uno de los primeros seguidores de Freud, desarrolló una tipología octogonal construida a partir de dos actitudes y cuatro funciones. En el sistema de Jung, las actitudes representaban diferentes orientaciones hacia el mundo: el extravertido, preocupado por otras personas y objetos; y el introvertido, preocupado por sus propios sentimientos y experiencias.

Las funciones representaban diferentes formas de experimentar los objetos de la actitud: el pensamiento, en el que la persona se dedicaba a clasificar las observaciones y organizar los conceptos; el sentimiento, en el que la persona atribuía valores a las observaciones e ideas; la percepción, en la que la persona se preocupaba sobre todo por los hechos concretos; y la intuición, en la que la persona favorecía la captación inmediata de una idea como un todo. Así:

La oposición típica que he descrito es característica de las actitudes introvertidas y extravertidas. La primera, si es normal, se revela por una disposición vacilante, reflexiva, reticente, que no se delata fácilmente, que se aleja de los objetos, asumiendo siempre la defensiva, y prefiriendo hacer sus observaciones cautelosas desde un escondite. El segundo tipo, si es normal, se caracteriza por una disposición acomodaticia y aparentemente abierta y dispuesta, a gusto en cualquier situación. Este tipo forma vínculos con facilidad y se aventura, despreocupado y confiado, en situaciones desconocidas, rechazando los pensamientos de posibles contingencias. En el primer caso, evidentemente el sujeto, en el segundo, el objeto, es el factor decisivo (Jung, 1917).

Los cuatro tipos funcionales corresponden a los medios evidentes por los que la conciencia obtiene su orientación. La sensación, la percepción sensorial, nos dice que algo existe; el pensamiento nos dice lo que es; el sentimiento nos dice si es agradable o no; y la intuición nos dice de dónde viene y a dónde va (Jung, 1917).

¿Por qué los introvertidos tienen éxito en las ventas? El principal punto fuerte de un introvertido en este campo es su capacidad para mantener la calma. A menudo considerados reservados o tímidos, los introvertidos son capaces de observar una situación para obtener una mejor perspectiva en lugar de actuar por impulso. Otras razones: Los vendedores introvertidos dan mucha importancia al establecimiento de relaciones con compradores y clientes. Es más probable que consigan ingresos a largo plazo trabajando con los mismos clientes una y otra vez.

También se les da muy bien escuchar a sus clientes potenciales. A menudo, los clientes quieren discutir si van a cerrar o no un trato, explicar su problema y hablar de lo que es realmente importante para ellos.

A los introvertidos les apasiona su trabajo y los proyectos que les asignan. Esta «pasión» por su trabajo va mucho más allá de simplemente ganar un sueldo y hacer las cosas.

La perseverancia es otro rasgo que comparten los introvertidos. Al igual que la pasión, la perseverancia implica seguir luchando por un proyecto o tarea, incluso cuando se hace difícil. Persistirán aunque requiera recursos y atención adicionales.

Por último, los introvertidos tienen una gran capacidad para observar y sacar conclusiones con sólo observar a las personas y su forma de actuar.

Comprender estos dos tipos de personalidades

Uno de los muchos efectos de la pandemia de COVID-19 en la vida social de los estadounidenses fue que permitió que introvertidos y extrovertidos se entendieran mejor. En tiempos ordinarios, los introvertidos estadounidenses son como gatos que viven en Dogland: menospreciados, incómodos y ligeramente fuera de lugar», escribió Arthur C. Brooks en 2021. «Un efecto secundario de apagar el mundo fue convertirlo en Gatolandia, al menos durante un tiempo. Eso dio a los introvertidos la oportunidad de enseñorearse de su comodidad solitaria sobre el resto de nosotros, por una vez».

Cada introvertido tiene su propio apetito de socialización, y los extrovertidos siguen necesitando tiempo a solas para recargarse. Mucha gente también se encuentra en algún punto intermedio, simplemente intentando navegar por el negocio de ser humano. En última instancia, Brooks sostiene que si los introvertidos y los extrovertidos pueden aprender unos de otros, ambos saldrán beneficiados. Comprender estos dos tipos de personalidades puede ayudarnos a entender mejor cómo se forma la personalidad y cómo cambia. Este texto explora lo que las etiquetas introvertido/extrovertido pueden decirnos realmente sobre las personas, y lo que no pueden explicar.

Muy Introvertidos: Las Vidas Nocturnos

Por F. Hill

Mientras la mayoría de la gente duerme profundamente, algunos ultraintrovertidos siguen con sus vidas, disfrutando de la tranquilidad y la soledad. Desafían un supuesto básico de la psicología: que todos los seres humanos necesitan la conexión social.

Pero en esa noche oscura, mientras la mayoría de la gente duerme profundamente, hay todo un mundo de personas que están completamente despiertas. Van a trabajar, conducen, hacen recados en tiendas 24 horas. En este universo paralelo, rara vez hay aglomeraciones, ni tráfico, ni colas; ni incómodos forcejeos con otros compradores en el pasillo del supermercado, ni encontronazos con los vecinos, ni cacofonía de notificaciones por correo electrónico. Cuando sale el sol, estas personas nocturnas se acomodan para dormir.

No todos quieren vivir así. Algunas tienen que hacerlo; padecen trastornos del sueño o tienen trabajos nocturnos. Pero algunos lo desean tanto como para buscar esos turnos nocturnos y entrenarse para despertarse en la oscuridad. Lo hacen a causa del aislamiento, no a pesar de él. Hablé con personas que me pintaron un cuadro mágico de su mundo nocturno: de exquisita y profunda soledad; de alivio; de evasión.

Según la mayoría de los psicólogos, los humanos somos criaturas intrínsecamente sociales; el contacto con los demás no es sólo un deseo, es una necesidad. Privados de él, la salud física y mental de las personas tiende a deteriorarse. Pero las personas nocturnas con las que hablé creen que no necesitan demasiada interacción. «He intentado tener trabajos diurnos, pero no podía soportar levantarme temprano, ir deprisa al trabajo y, sobre todo… estar rodeado de gente todo el tiempo», me dijo por correo electrónico Chris Hengen, guardia de seguridad nocturno de 26 años que vive en Spokane Valley, Washington. (No se sentía cómodo hablando por teléfono). «No tengo ninguna mala voluntad hacia la gente, simplemente me resulta agotador». John Young, ingeniero de redes de 41 años que vive en Hammonton, Nueva Jersey, me dijo que es «más que feliz» llevando una vida bastante solitaria. Young ha trabajado en turnos de noche de forma intermitente desde finales de la década de 1990; prefiere la paz de la noche, pero a veces se confunde esa preferencia con ansiedad social o depresión. De hecho, me dijo, es introvertido y así es como le gustan las cosas. Y muchas otras personas con las que hablé tenían razonamientos similares.

Sin embargo, puedo entender que la gente se pregunte si un retiro casi total de la sociedad diurna estaría motivado por algo más que la introversión. ¿Cuándo el deseo de soledad se convierte en algo malsano? Si tomamos la palabra a los nocturnos -que simplemente les gusta vivir así-, complican una de nuestras suposiciones básicas sobre la psicología humana: que todas las personas tienen las mismas necesidades fundamentales.

▷ Prosperar en un mundo extrovertido ¿Te «desconectas» si hay demasiadas cosas? ¿Te llena de energía pasar tiempo a solas? En las reuniones, ¿necesitas que te pregunten tus opiniones e ideas? ¿Sueles fijarte en detalles que otras personas pasan por alto? ¿Tu celebración ideal es una pequeña reunión, más que una gran fiesta? ¿Te sientes a menudo como una tortuga rodeada de liebres? La buena noticia es que eres introvertido.

La interacción social entre los antiguos humanos era muy distinta de la actual. Hasta hace unos 12.000 años, las relaciones se limitaban principalmente a grupos familiares relativamente pequeños para cazar y recolectar. Cuando se desarrollaron las prácticas agrícolas, poblaciones más grandes empezaron a asentarse juntas, pero las interacciones con extraños seguían siendo bastante limitadas. Sin embargo, esas comunidades se hicieron más grandes y complejas con el tiempo. Ese crecimiento explotó en la revolución industrial, cuando grandes cantidades de personas inundaron las ciudades para trabajar en las fábricas, entrando en contacto más estrecho que nunca.

En su libro Bowling Alone, el politólogo Robert Putnam argumentó que este auge urbano estimuló inicialmente un florecimiento de la conexión. Pero, en su opinión, a finales de los 60 y principios de los 70 esos vínculos empezaron a romperse, a medida que la expansión urbana y las nuevas tecnologías llevaban a la gente a pasar más tiempo sola, viendo la televisión o conduciendo. En 2017, el que fuera y futuro Cirujano General de EE.UU., Vivek Murthy, advirtió de una peligrosa «epidemia de soledad». Como escribió en la Harvard Business Review, «Durante mis años atendiendo a pacientes, la patología más común que vi no eran las enfermedades cardiacas ni la diabetes; era la soledad». En los últimos años, los comentaristas han implicado a la soledad en una amplia franja de dolencias de la sociedad, incluidas las elevadas tasas de suicidio y la crisis de los opiáceos. La cultura estadounidense del siglo XXI se asocia ahora a menudo con un profundo aislamiento.

Al mismo tiempo, gran parte de la vida moderna sigue implicando estar rodeado de otras personas, te guste o no. Desde pequeños, los niños van a la escuela, donde pasan todo el día con sus compañeros. Las personas con las que hablé me dijeron que siempre se habían resistido a esta socialización forzada.

Crecer otorga cierta libertad para buscar la soledad (como mínimo, puedes vivir solo si quieres y puedes permitírtelo), pero la vida adulta suele implicar encontrarse cara a cara con otros seres humanos: hacer cola en el banco, cruzarse con gente en el parque, intercambiar bromas con la persona del otro lado del mostrador. A muchos también les lleva a lugares de trabajo donde se espera que estés «conectado» todo el tiempo: charlando con tu vecino de cubículo, manteniendo conversaciones triviales mientras haces la comida en el microondas, hablando en las reuniones.

Roxana Alexandru, entrenadora de vida para introvertidos, se sentía agobiada por su antiguo trabajo de oficina. «Me escondía de la gente en las salas de reuniones», me dijo. «Era lo peor, sentarme al lado de la gente y oírles hablar todo el día». Ahora trabaja a distancia, y se levanta regularmente a las 4 de la mañana para trabajar y disfrutar de la tranquilidad antes de que se despierten sus hijos, hacia las 6. Aunque eso la deja exhausta, dice que necesita aprovechar un resquicio de tiempo cuando los que la rodean duermen, en el que puede respirar y concentrarse; después de ayudar a sus hijos con su rutina matutina, se echa una siesta de dos o tres horas para intentar compensarlo.

Podrías pensar que la vida moderna haría más fácil estar sola. Internet te permite hacer muchos trabajos y realizar muchas tareas a distancia, y las redes sociales pueden permitirte alguna forma limitada de conexión sin tener que soportar realmente un autobús abarrotado o una larga conversación. Pero esas mismas comodidades tecnológicas también pueden empezar a invadir la sensación de verdadera soledad. (Es duro estar tan en contacto y sentir que estás literalmente entre una multitud aunque estés solo en una habitación).

Aunque el mundo online nunca se calla del todo, la noche puede parecer más tranquila: la mayoría de la gente de tu zona horaria está durmiendo, no publicando ni respondiendo ni esperando comunicación. Aunque no sea totalmente lógico, vivir de noche puede parecer un acto de rebelión contra la práctica de estar siempre en contacto.

Muchas de las personas con las que hablé se habían sentido atrapadas en la vida contemporánea: deprimidas, nerviosas y culpables por sentirse así en primer lugar. Pero entonces, todos se dieron cuenta: No tiene por qué ser así.

Sin embargo, estar despierto para ello no siempre es fácil. Las horas ideales de sueño varían de una persona a otra, pero la mayoría sigue de forma natural un ritmo circadiano similar y se despierta durante el día. Alterar ese reloj interno puede causar estragos en tu salud: Las alteraciones del ritmo circadiano se asocian a un mayor riesgo de diabetes de tipo 2, enfermedades cardiacas, trastornos gastrointestinales y cáncer. Algunas personas con las que hablé me dijeron que a veces tienen problemas para conciliar el sueño y han tenido que entrenarse intencionadamente para la vida nocturna: Tienen que ser disciplinadas para dormir bien durante el día, utilizando cortinas opacas o máquinas de ruido blanco y poniendo todos sus aparatos en silencio. Pero aún así puede ser duro para sus cuerpos.

Las personas nocturnas también tienen que enfrentarse a obstáculos logísticos, y algunos lugares, como la mayoría de las consultas médicas, no abren nunca por la noche salvo en caso de urgencia, lo que significa que las personas nocturnas no suelen tener más remedio que ir en mitad de sus horas de sueño.

«Hay una correlación cero entre ser el que mejor habla y tener las mejores ideas».

– Susan Cain

Algunos consideran que los inconvenientes y los riesgos para la salud son compensaciones aceptables por un estilo de vida que, según dicen, les ha hecho inconmensurablemente más felices.

Pero no sabía cómo cuadrar estos comentarios con las abundantes investigaciones que sugieren que los humanos somos seres naturalmente sociales. El neocórtex, una parte del cerebro esencial para unas sólidas habilidades sociales, es mucho mayor en los humanos que en otros primates, lo que muchos investigadores creen que es una respuesta natural a la complejidad social de nuestra sociedad. Los neurocientíficos han demostrado que nuestros cerebros procesan el rechazo social y el dolor físico de forma similar.

El investigador Matthew Lieberman ha descubierto que las redes neuronales implicadas en la lectura de las emociones de los demás están activas casi constantemente cuando estamos despiertos. «Para esto fue diseñado nuestro cerebro: para llegar a los demás e interactuar con ellos», escribe en su libro Social: Por qué nuestros cerebros están cableados para conectar. Y el aislamiento social tiene profundos efectos en el cuerpo, hasta el nivel molecular.

Teniendo en cuenta todo esto, algunos psicólogos con los que hablé se mostraron escépticos respecto a que una vida nocturna muy aislada fuera saludable en la mayoría de los casos. Insistieron en que es imposible emitir juicios a distancia, pero Lee Anna Clark, profesora de la Universidad de Notre Dame que estudia la patología de la personalidad, me dio un marco general sobre cómo piensan los expertos acerca de si un comportamiento es inadaptado. En términos generales, tienen en cuenta dos factores distintos, me dijo: si funciona para la persona que realiza el comportamiento y si perjudica a los demás. Estar tan aislado puede ser adaptativo para determinadas personas, pero hay muchas formas de que salga mal.

Ya ha habido cierta controversia en la comunidad psicológica sobre si la introversión intensa debería considerarse un trastorno. La Asociación Americana de Psiquiatría ha considerado añadir la introversión al Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Patologizar la introversión suena absurdo, hasta que empiezas a considerar el extremo del espectro. Colin DeYoung, psicólogo de la Universidad de Minnesota, no hizo comentarios sobre el debate del DSM, pero explicó que la versión clínica de la introversión se conoce como «desapego», caracterizado en parte por una baja sensibilidad a la recompensa.

Eso significa desconexión de las relaciones sociales, pero también de «emociones positivas enérgicas o optimistas, como la alegría o la excitación», me dijo. Clark dijo algo parecido. «Existe una conexión entre la interacción social y el placer», dijo. «Así que las personas que viven su vida solas, sin otras personas, puede que no sean infelices. Pero también puede que no experimenten todo el espectro del placer». Y puede que ni siquiera se den cuenta.

Hablé con siete personas que han mantenido alguna variación de un horario nocturno. Algunas de ellas veían de vez en cuando a amigos o hablaban por teléfono, aunque decían que sólo podían soportar una pequeña cantidad de vida social antes de volver a necesitar tiempo a solas. Unos pocos estaban casados con personas no nocturnas:

Otros eran auténticos solitarios, vivían solos y eran muy reservados. Alec Maltz, un hombre de 38 años de Los Ángeles que vivió de noche durante años, me dijo que creía que podría estar «indefinidamente» sin ver a nadie. (Últimamente ha tenido que volver a trabajar de día, «y eso me ha pasado factura. Hay demasiado trabajo de día y demasiada luz», me dijo por correo electrónico).

Es duro para algunas de las personas diurnas en sus órbitas de introvertidos. Young dijo que su familia tiene reuniones periódicas, pero él sólo asiste a ellas a veces, y se marcha temprano cuando lo hace. El marido de Alexandru, Willem, me dijo que ha tenido que acostumbrarse a que no siempre compartan todas las partes de su vida.

Las personas nocturnas con las que hablé no veían su disposición como algo opcional, y la aceptación de sí mismas les reconfortaba mucho. «Ya no intento luchar contra ello», me dijo Herman. «No intento obligarme a hacer cosas que no quiero hacer». La investigación sugiere, sin embargo, que los rasgos de personalidad no son necesariamente inamovibles. Cuando se incita alos introvertidos a actuar como extrovertidos-por ejemplo, fingiendo que son más habladores y asertivos, o interactuando con extraños- tienden a manifestar que después sienten emociones positivas. Pregunté a algunas de estas personas nocturnas: ¿A la larga estarías mejor si te esforzaras más por socializar? La mayoría de ellos se mostraban escépticos sobre si serían más felices, y algunos lo habían intentado y se sentían agotados por sus interacciones forzadas. Pero algunos dijeron que no podían estar seguros, o admitieron que, en ocasiones, habían sentido que podría ser agradable tener algo de compañía.

Aun así, Sanna Balsari-Palsule, investigadora del Centro para el Cambio Social y de Conducta de la Universidad Ashoka de Haryana, India, me dijo que deberíamos tener cuidado de no deducir demasiado de los estudios que empujan a los introvertidos a interactuar. Muestran subidas del estado de ánimo después de que las personas se relacionen con otras durante periodos de tiempo relativamente cortos; no está nada claro que los introvertidos fueran más felices a largo plazo si empezaran a actuar como extrovertidos para siempre.

Si son felices, eso plantea serias dudas sobre la cantidad de interacción social que los seres humanos necesitan intrínsecamente, o sobre si los seres humanos tienen necesidades psicológicas universales.

Aunque el impulso de encontrar algunos rasgos universales es bienintencionado, también puede ser arrogante.

En EE.UU., una vida nocturna solitaria puede parecer más alucinante que en otros países. Por un lado, es una cultura individualista, aparentemente preparada para personas que quieren construir la vida que les funcione. Por otro, está bien documentado que Estados Unidos es una nación especialmente extrovertida.

Nada de esto significa que la conexión social no sea importante. Pero quizá no deberíamos estar tan seguros de que la conexión signifique lo mismo para todos, o de que haya una única forma de vivir una vida plena. En la última década se ha producido una creciente aceptación de las diferentes identidades, incluido un floreciente movimiento de neurodiversidad. Tradicionalmente, se ha centrado en las diferencias neurológicas, pero algunos sostienen que debería abarcar las variaciones de la mente, además del cerebro. A la mayoría de la gente probablemente no se le ocurriría defender a las personas nocturnas bajo la misma bandera, o con el mismo espíritu. Pero quizá deberíamos hacerlo.

