…no está bien querer reproducir un video en 2.0x, porque después vas a querer todos los videos a esa velocidad… y lo peor es que vas a poder. (…) mientras tú continúas ahí, inerte y aparentemente a gusto, sin saber que la factura emocional consecuencia de la dopamina barata recién administrada no vale su precio. Parece gratis, más no lo es. —María Isabel Sánchez (incluido con permiso de esta autora)

Las Cosas se Pusieron muy Raras cuando Dejé las Redes Sociales

Por: Hannah Power

He estado reflexionando sobre algo durante los últimos meses, y ese algo son las redes sociales. lo que he estado reflexionando sobre las redes sociales, es cómo mi vida mejoró drásticamente cuando las dejé, y lo chocante que es que ni las echara de menos, ni me diera cuenta de todas las formas en que estaban robando grandes alegrías de mi vida, como la privacidad y la desaparición verdadera.

Mi relación con las redes sociales, que se refieren a Facebook e Instagram, recorrió el mismo camino. fue más o menos así: No me interesaba en absoluto y luego empecé a interesarme, y luego empecé a compartir fotos y me encantaba compartir fotos, pero luego empecé a leer las opiniones de la gente sobre todo y a comparar mi vida con esas estrellas que brillan en internet y luego me enfadé por todo, y luego sentí vergüenza por compartir mis opiniones sobre todo. en el último estertor no sentí más que desdén y depresión por estas aplicaciones que habían entrado tan despreocupadamente en mi vida, y sin embargo la habían cambiado gravemente.

Con Facebook, me aburrí tanto; estaba tan harta de los anuncios y las advertencias sobre el peligro de los desconocidos y las madres con sus bebés. Empecé a ver opiniones odiosas de derechas que me hacían participar en batallas online hasta que un día en el trabajo, hace unos 4 años, enzarzada en una batalla con un viejo amigo de Canadá sobre la negación del clima, simplemente borré mi cuenta. Odiaba Facebook mucho antes de salir de él, y es más que extraño cómo escucha de algún modo tus pensamientos personales y luego te hace publicidad sobre tu mundo interior.

Instagram fue un poco diferente, aunque siguió el mismo camino. para mí, instagram era algo que podía curar; algo que me haría popular y donde mi arte brillaría y donde me convertiría en una renombrada lectora de tarot y mujer trabajadora. nada de esto ocurrió, pero me aferré. Seguí volviendo. lo defendí ante josh, mintiéndole a la cara. pero me gusta instagram, me hace feliz », le decía. pero en realidad, odiaba instagram, joder.

Nunca es invierno en el gramo porque siempre es verano en alguna parte. a la gente siempre le va bien e incluso a los que no les va bien han descubierto de algún modo cómo comercializar y vender su depresión. a la gente que quiero en la vida real la odio en las redes sociales porque sólo te muestran una dimensión y generalmente es la peor. necesitas ver a la gente en su totalidad para quererla. Empecé a ver opiniones odiosas de izquierdas y me di cuenta de que las personas que decían defender nuestros derechos se parecían mucho a quienes intentaban controlarlos. Odiaba la vainilla de todo ello: las fotos del bebé y las fotos de la boda y las fotos de las vacaciones, pero me comprometí y participé. No tenía el control. Odiaba los memes burlones, los memes de mamás, los memes de solteras. Odiaba tanto los auténticos como los falsos. se convirtió en un campo de batalla.

Me retiré cuando vine aquí a substack, pero seguí los lunes para compartir mis escritos. a medida que disminuían mis seguidores, porque ahora era una indeseable debido a mi falta de compromiso, me causaba dolor físico volver a la aplicación para compartir un artículo que me había costado mucho trabajo con una multitud insípida que sólo hacía scroll en busca de algo más sin saber qué más querían. Odiaba las publicaciones de mis amigos y las de sus amigos y las de sus amigos. Odiaba a todo el mundo en instagram y no era a la gente en sí, sino a la aplicación y a cómo nos vuelve insensibles a cualquier cosa real y convierte todo en un escaparate. así que un lunes, mientras escuchaba a Taylor Swift cantar «I hate it here», dije adiós. eso fue hace unos 3 meses y nunca he mirado atrás.

«Parece que las redes sociales son los cigarrillos de hoy en día. Todo el mundo lo hace y nos está matando» -David Spinks

Las cosas raras que han ocurrido como consecuencia directa han sido, bueno, raras. por ejemplo, no lo he echado de menos ni una sola vez. ¡ni una sola vez! Pensé que lo echaría de menos. Pensé que echaría de menos compartir mi vida curada, mis paseos por las calles de Lisboa, mis fotos gritando que estoy de vacaciones, pero no lo he hecho. otra cosa rara que ha surgido de mi ausencia es amar mi ausencia.

No me había dado cuenta de que mi privacidad era lujosa y que se la estaba regalando a la gente y a Mark Zuckerberg. No me di cuenta de que la privacidad era un regalo, incluso un privilegio. No me di cuenta de lo guay que era estar en algún sitio y que sólo tú y la persona con la que estás lo supierais. era raro que no lo supiera, o que lo hubiera olvidado, como si estuviera bajo un hechizo.

O una maldición.

… al final, no cargas un aparato; cargas la ansiedad que viene dentro. —María Isabel Sánchez (incluido con permiso de esta autora)

Pero lo más extraño que ocurrió fue que mi estado de ánimo cambió significativamente. En otras palabras, controlé lo que pude en un mundo en el que no puedo controlar la mayoría de las cosas. Se podría decir que retrocedí en el tiempo a una época más sencilla que todos decimos que se ha ido volando, pero que increíblemente sigue estando aquí. De algún modo olvidé que fue creada por un hombre solitario que nunca tuvo las mejores intenciones para nadie.

Qué raro.

Sobre Hannah

Hannah Power navega por la maternidad, la feminidad y la brujería, todas ellas presentes en sus poemas y reflexiones que publica en su newsletter, “this is what a witch thinks about”.

Nota: Agradecemos a Hannah Power su colaboración en este artículo, cuyo original se encuentra aquí:

Irse y Volver de las Redes Sociales

David Spinks explica, en un artículo, lo siguiente sobre sus dudas en este tema:

Entonces, ¿por qué estoy pensando en volver a las redes sociales?

Durante las últimas dos semanas, poco a poco, con incertidumbre, he empezado a meter los pies de nuevo.

Simplemente ha empezado a suceder a medida que he ido resurgiendo de mi abismo. Creo que es porque estoy empezando a trabajar de nuevo. Las redes sociales y el trabajo siempre han ido de la mano para mí.

Puedo hacer unas 10-15 publicaciones en Twitter antes de que me afecte. En Linkedin son como tres.

Me siento como un conejo, saliendo de mi madriguera, olfateando para ver si hay depredadores cerca. La más mínima amenaza me hace volver corriendo a la oscuridad.

He descubierto que hay tres razones prácticas que me llevan a utilizar las redes sociales:

Disfruto de la práctica de articular mis pensamientos e ideas de manera concisa, y valoro la informalidad de las redes sociales como una forma de poner a prueba ideas con el universo. Me ayuda a hacer crecer mi boletín de noticias, mi negocio y mi carrera. Las redes sociales son una poderosa fuente de sincronías que conducen a nuevas conexiones y aprendizajes.

No he encontrado grandes sustitutos.

También tengo esta historia de que *debería* ser capaz de usar las redes sociales sin engancharme y desencadenarme.

Tengo amigos que parecen usar las redes sociales con gran libertad, alegría y facilidad. ¿Por qué yo no puedo?

Si no puedo mantener los límites y sigo sintiéndome incómodo, es mi trabajo, ¿no?

Y, sin embargo, sigo enganchándome y sintiéndome incómodo. Lo que me avergüenza es no haberlo podido resolver.

¿Qué dices?

David también pregunta lo siguiente:

¿Has dejado alguna vez las redes sociales? ¿Qué aprendiste? ¿Volviste? ¿Por qué? ¿Cómo te va? Si eres un creador de contenido que no usa las redes sociales... ¿cómo? ¿Cuántas publicaciones puedes leer antes de sentirte incitado? ¿Cuántos «deberías» aparecen en un minuto de desplazamiento? ¿Hay alguna forma de usar las redes sociales conscientemente? ¿O es un sistema fundamentalmente defectuoso?

