Cultura y Estilo

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Dario Salud Leona
1dEditado

Brutal este manifiesto, me quedo con esa frase de Laura “Tú eres el altar, no el sacrificio”.

Desde la Salud Leona entendemos esa Reina Malvada no como una villana sino como un sistema nervioso que ha recuperado su jerarquía. Biológicamente la amabilidad extrema es a veces un estado de supervivencia (fawning) nos hacemos pequeños para no ser atacados pero la verdadera salud nace cuando dejamos de ser fáciles de digerir y marcamos límites que protegen nuestra energía. Ser difícil es a menudo el síntoma de una biología que ha decidido dejar de ser decorativa para ser soberana.

Precisamente mañana lunes a las 15:00h estreno aquí en Substack “El Despertar del León”, un relato que recorre exactamente este camino de dejar de habitar una identidad impuesta para encarnar la propia verdad.

Mil gracias Salvador por sumarte ya a la suscripción, será un lujo que me acompañes en este viaje. Laura te invito a suscribirte también para recibir mañana este primer capítulo, creo que tu visión sobre los arquetipos y la soberanía encaja perfectamente con la metamorfosis que vamos a iniciar.

¡Un abrazo de león para ambos! 🦁👑

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Daniela Díaz
1d

El concepto de Reina Malvada o "Reina-Perra", como se explica en este artículo de Substack, representa a la "mujer soberana" que gobierna sin complejos su propio territorio y se niega a someterse a las expectativas sociales de ser "amable" o "complaciente". Encarnar este arquetipo interno funciona como una "protesta menor" que fomenta la recuperación de la independencia, el establecimiento de límites firmes y la priorización de los propios valores.

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Por supuesto, sigue adelante.

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